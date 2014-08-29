《SAFT专栏》俄乌紧张局势升高 或推动欧元区加速放宽政策

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft； 编译 王丽鑫/蔡美珍
路透8月28日 - 乌克兰指控俄罗斯进一步入侵，紧张局势升温可能为欧元区再添一把火，促使欧元区放宽货币和财政政策。
尽管俄罗斯对指控予以否认，但北大西洋公约组织(NATO)周四称，在乌克兰境内的俄罗斯军人大幅增加，已经远超1,000人。
这使得今冬俄罗斯能源输出受阻的可能性升高，并将加剧制裁与反制裁行动对经济的影响。
欧元区经济本已受意大利经济衰退、通胀过低、失业率高企之苦，这种局势显然不会带来好结果。
Berenberg Bank资深分析师Christian Schulz在一份报告中写道：“欧元区8月经济景气指数已经遭遇2012年中、也就是欧元危机高峰时期以来最大降幅。紧张局势进一步升级，将给脆弱的经济带来严重的重返衰退风险。”
“各国政府和欧洲央行采取激励举措的机率在上升，可能采取的举措包括全面量化宽松。”
德国总理梅克尔表示，本周的欧洲理事会(European Council)会议上讨论进一步制裁事宜。这可能有其必要性，但恐难激励家庭和企业增加支出。
在俄乌局势变化之前，欧元区经济就已需要财政和货币政策支持，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周五在杰克森霍尔会议上也提出这一观点。他呼吁进行更多刺激性政府支出，不过没有指明该由谁来执行，或在什么情况下推出。
德拉吉也承认，市场价格显示出，通胀过低很可能削弱未来通胀预期。而这令市场期待欧洲央行以非常规货币政策的方式采取更多行动，包括购买资产支持债券，以及可能最终从二级市场购买公债。
债市显然在消化增长缓慢或萎缩、通胀过低、以及俄乌局势对经济的影响。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)周四破天荒地出现负值，降至负0.004%。同时德国两年期公债收益率(殖利率)为负0.02%，10年期公债收益率则处在纪录低位0.87%。
**采取行动的可能性？**
问题在于，协助经济的两大主要管道--货币政策及财政政策，都面临重大障碍，尽管俄罗斯/乌克兰危机或许能帮忙松动一下僵局。
欧洲央行正在考虑的资产担保债券市场，规模相对偏小，而大规模买进公债的量化宽松，则同时面临政治及合法问题，可能搞得更复杂。这些问题不会很快解决，但如果欧洲央行采取行动的政治氛围，突然变得有利许多，也不会令人意外。
欧洲央行下周召开政策会议，虽然不太可能出台买债措施，但调降再融资及存款利率则不无可能。我也预期，德拉吉在会后的记者会上，会谈到与俄罗斯紧张关系的潜在负面影响，且将呼吁在制定政策时将这点纳入考量。
最起码，这将会压低欧元，从而带来些许助益。
和量化宽松一样，要实行扩张性财政支出难度甚高。欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)是不小障碍，意大利等国家的预算情况恶化，也是阻力。
但别忘了，俄罗斯/乌克兰危机是个出乎预期且无法控制的外来冲击，而明智的政府会对这种冲击作出一些经济面回应。如果德国政府要推出一些刺激措施，保护本国农户及储户免于受到俄罗斯事件的影响，现在会比三个月前来得容易许多，如果是三个月前，同样作法可能会被批评为是向欧洲南部那些无能政府让步。
这些其实都有点愚蠢，因为95%的问题和俄罗斯毫无关系。不过，正如许多经验所证，犯点傻往往可以作好事情。
财政问题可能松动的迹象，就出现在德国近来愿意支持松绑法国撙节措施的新态度。德国财政部长朔伊布勒周四在巴黎甚至说出，他认同法国总统奥朗德的看法，要刺激经济成长，则政府和民间都需要投资。
欧洲的体制设计和一个月前一样绑手绑脚，但俄罗斯/乌克兰危机应该已经提高了打开这个死结的可能性。(完)
(编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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