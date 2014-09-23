独家：乌克兰危机可能致欧洲陷入衰退--德国安联

反战人群挥舞着标语和旗帜在莫斯科街头参加反战集会，摄于2014年9月21日。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透纽约9月23日 - 德国安联(ALVG.DE)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)警告称，全球市场没有充分意识到乌克兰危机所构成的风险，这场危机有可能把欧洲推入衰退。

他认为，可以降低乌克兰及其西方支持者与俄罗斯之间紧张关系的选项很少。

他周一在路透纽约总部接受采访时，亦谈及自己今年稍早离开太平洋投资管理公司(PIMCO)一事，他以前是PIMCO执行长暨共同投资长。埃里安表示，俄罗斯与西方之间只需再来“一轮或者至多两轮”制裁与反制裁，就可能把欧洲推入衰退。如果俄罗斯在即将来临的冬季取暖季切断能源供应，上述可能性会更高。

“我认为市场正在低估乌克兰危机，”埃里安表示，“很难找到一种解决方案，能够调和三方之间的关系：乌克兰，西方和俄罗斯。”

埃里安表示，市场也“过度相信”全球央行，比如美国联邦储备委员会(FED/美联储)和欧洲央行(ECB)。自2008年金融危机以来，这些全球最大央行通过一系列试验性的政策行动，已深深地介入到让资产估值与基本面“脱钩的事务”中。

埃里安认为，过高估值与过低基本面之间就像隔着一个气囊，如果市场遇到乌克兰危机这样的触发因素，这个气囊就可能迅速瘪掉。

“我担心市场对于地缘政治问题太不重视，但迄今为止，他们有充分理由这么做，”他说。目前为止，面对“地缘政治冲击”，投资者基本上安全度过了许多短暂的市场震荡。

埃里安表示，这种情形导致投资者要求看到“反转”的确切证据，然后才会选择采取防御性更强的资产配置。

“问题是一旦你想到了这点，大家也都会急于出逃。到那时，气囊就会破裂。”

埃里安是受人尊敬的投资者，曾经负责打理哈佛大学的捐赠款。他在今年1月从Pimco辞职，引发了很多议论。Pimco是德国保险商安联旗下的公司，也是一个大型投资基金，掌管近2万亿(兆)美元的资产。他在Pimco时担任执行长暨共同投资长，另一位投资长是债市大师葛罗斯(Bill Gross)。

标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI近几周双双创下纪录新高，他认为这种涨势是估值与基本面脱节的典型例子。

他表示，推动指数上涨的主要因素是美联储举措--美联储政策令债券等资产价格相对更加昂贵，还有公司的财务运作也起到提振股指的作用，如用现金回购股票或展开并购交易。

他称，股市目前发出的信号是“我们现在价格高昂，但比起那些贵得多的东西，我们算便宜的。”

埃里安称，阿里巴巴上周创纪录的297亿美元首次公开发行(IPO)也显示出，市场仍然存在很高的风险偏好，因为投资者相信他们有美联储撑腰。

即便如此，他认为美联储现在和其他央行不再步调一致，尤其是欧洲央行；而且美联储将在2015年第二季度结束前开始升息，或许还会更早。不过，美联储在开始行动后，升息的步伐应该不会很快。

“我认为美联储会放慢步伐和减小幅度，不像我们以前常见到的节奏，”他表示。

他还表示，如果欧洲陷入衰退，美联储恐怕会搁置从近零水平升息的计划。自2008年底以来，美联储一直维持政策利率在该水平不变。(完)

(编译 张涛/朱晓军；审校 白云)

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