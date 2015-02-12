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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 15:46 BJT

乌克兰总统称无法接受俄罗斯某些条件--塔斯社

路透明斯克2月12日 - 俄罗斯塔斯设周四报导，乌克兰总统波罗申科表示，俄罗斯在明斯克会谈设下的特定条件是无法接受的，但仍然存在希望。塔斯社引述Agence France Presse报导，波罗申科表示，会谈还没有任何好消息。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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