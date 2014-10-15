乌克兰央行总裁称IMF准备向该国提供更多金援

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透华盛顿10月14日 - 乌克兰央行总裁Valeria Hontareva周二表示，国际货币基金组织(IMF)和世界银行已向乌克兰保证，准备提供更多的财政支持。
Hontareva在与记者的简短讨论中说，“我们获得全面保证，它们将支持我们。”
她并未说明进一步支持会采取什么形式。
“目前的问题只是我们何时将算出我们的实际缺口，财政缺口。”她称，这将在11月初IMF代表团评估乌克兰国际收支时进行。
乌克兰财长周一指出，除非该国与亲俄分离主义份子的冲突大幅加剧，否则不需新的IMF融资计划。
Hontareva在华盛顿参加IMF/世银秋季会议，会议已于周日结束。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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