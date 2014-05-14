乌克兰即将选出的新总统并不完全合法--俄官员

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透莫斯科5月14日 - 俄罗斯下议院议长周三在一次电视专访中表示，乌克兰将于5月25日选举出的总统并不完全合法。
他对俄罗斯国家新闻台Rossiya 24电视表示，“我们认为目前的乌克兰政权是非法的。当然，如果5月25日开展选举，那么由此建立的政权或当选总统，我认为其合法程度也并不充分。”(完)
(编译 石冠兰; 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。