香港《星岛日报》：乌现和平曙光 油价压力未除

（2月13日社评）

乌克兰危机四国峰会达成停火协议，为结束当地人民生灵涂炭露出一线曙光，缓解东西方阵营短兵相接的风险，欧美股市、国际油价及俄罗斯卢布迅即反弹。各方仍须加倍努力把停火升级至全面和解。

今次德法欧盟两大巨头，与俄乌首脑聚首于白俄罗斯首府明斯克，谈判解决问题。四国首脑经过17个小时的会议，达成乌克兰时间星期日零时停火的协议。

乌克兰政府明白到欧美不愿为乌向俄开战，俄罗斯则已经“稳袋”克里米亚这重要军事据点，其他乌东地区，如果能够争取到乌政府保证享有高度自治，继续保留亲俄势力，已经足以向当地亲俄人士交代，而且以此担任俄罗斯与西方的缓冲区，比直接吞并更加符合其战略利益，这是保留不到整个乌克兰为缓冲区退而求其次的选择。

尚待解决的关键问题，是这个缓冲区的面积有多大，尤其是亲俄武装力量近日连串猛攻扩大了控制范围，以及缓冲区的自治程度有多高。乌政府已经断然拒绝实施联邦制，其他问题包括俄对乌能源供应，以及事件导火线的乌欧自由贸易安排。如果谈不拢，停火带来的和平恐怕难以长久维持。

俄罗斯因油价低残而收入大减，有市场人士认为是美国施压所致，乌克兰危机露和解曙光，带来油价复升的憧憬。可是，美国如果以油价为武器，要打击的不止是俄罗斯，还有恐怖组织伊斯兰国，伊斯兰国武装分子在攻占伊拉克石油重镇摩苏尔后，得以大量卖油赚钱招兵买马，美国总统奥巴马正寻求国会授权对伊斯兰国动武，而产油大国沙特阿拉伯更不希望伊斯兰国壮大，会否放任油价上升，恐怕仍有不明朗因素。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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