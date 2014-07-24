今年第一季乌克兰和俄罗斯获得的海外贷款大幅减少

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透伦敦7月23日 - 国际清算银行(BIS)周三公布的数据显示，国际银行业者第一季向乌克兰和俄罗斯提供的贷款大幅减少，因该地区紧张局势升级，其货币贬值降低了贷款价值。
国际清算银行数据显示，俄罗斯第一季得到的境外贷款较前季下降7%至2,090亿美元。乌克兰同期获得的贷款减少14%至220亿美元。
国际清算银行表示，俄罗斯卢布和乌克兰货币格里夫纳兑美元大幅贬值，降低了本币贷款的美元价值。
该机构还表示，全球跨境银行贷款规模第一季则大幅增加。
今年第一季，海外银行贷款跳增5,800亿美元，为2011年末以来最高，扭转了2013年贷款萎缩的情况。
中国获得的海外贷款增长最快，共获得逾1万亿美元。国际清算银行还表示，亚洲其他地区、拉美、非洲和中东也录得增长。(完)
(翻译 张荻； 审校 杜明霞)
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