今年第一季乌克兰和俄罗斯获得的海外贷款大幅减少

路透伦敦7月23日 - 国际清算银行(BIS)周三公布的数据显示，国际银行业者第一季向乌克兰和俄罗斯提供的贷款大幅减少，因该地区紧张局势升级，其货币贬值降低了贷款价值。

国际清算银行数据显示，俄罗斯第一季得到的境外贷款较前季下降7%至2,090亿美元。乌克兰同期获得的贷款减少14%至220亿美元。

国际清算银行表示，俄罗斯卢布和乌克兰货币格里夫纳兑美元大幅贬值，降低了本币贷款的美元价值。

该机构还表示，全球跨境银行贷款规模第一季则大幅增加。

今年第一季，海外银行贷款跳增5,800亿美元，为2011年末以来最高，扭转了2013年贷款萎缩的情况。

中国获得的海外贷款增长最快，共获得逾1万亿美元。国际清算银行还表示，亚洲其他地区、拉美、非洲和中东也录得增长。(完)

(翻译 张荻； 审校 杜明霞)

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