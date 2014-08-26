乌克兰指控俄罗斯派兵伪装成叛军越境 开辟内战新战场

亲俄分裂武装押着一队乌克兰俘虏在顿涅茨克市中心示众游行，摄于2014年8月24日。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透基辅8月25日 - 乌克兰周一指控俄罗斯派兵越境，为内战开辟新战场；这场战争席卷乌克兰东部，引发东西方出现苏联解体后最严重的危机，导致逾2,000人丧生。

乌俄两国领袖周二将举行会谈，期能结束亲俄叛军和乌克兰政府军的冲突，会谈有所进展的希望本就渺茫，这一指控又带来冲击；而俄罗斯则否认这一指控。

乌克兰总统波罗申科发言部门称，他对俄罗斯的行动表示“极其担忧”，可能为他与俄罗斯总统普京的会面奠定不友好的基调。波罗申科和普京将在白俄罗斯首都明斯克进行会晤，为6月初以来首度会面。

乌克兰军方称，俄罗斯一军队伪装成叛军进入乌克兰东南境内，包括10辆坦克和两辆装甲步兵车。乌克兰表示，边防部队把这队人马挡在了新亚速斯克(Novoazovsk)以外。

“今晨俄罗斯军队试图伪装成顿巴斯(Donbass)军队，在顿涅斯克南部地区开辟新的军事对抗区，”军方发言人Andriy Lysenko对媒体称。

Donbass指的是工业化的、主要讲俄语的乌克兰东部地区，其中顿涅茨克和卢甘斯克已经宣布从乌克兰独立，试图加入俄罗斯。

Lysenko随后补充称，车队中有两辆坦克被摧毁，“一个反情报组织中”的数位成员被俘。

“现在乌克兰军队封锁了该区域，”他说。

**谈判不大可能取得突破**

鉴于叛军基本盘踞在顿涅茨克和卢甘斯克，乌克兰政府军一直在向前推进，同时其西方盟友紧张关注莫斯科是否会进行干预，以防止分离主义者被击垮。

当被问及上述宣称的事故时，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，“我尚未听说此事，但那里传出许多说我们‘入侵’的假情报。”

北约上周称俄罗斯军队在乌克兰境内以及跨境发射火炮，但莫斯科坚持否认参与战斗，或向分离主义者提供武器。

经过这一轮指控和否认，周二的明斯克会谈更不可能有突破性进展。欧盟也将派出高层官员参加此次会谈。

拉夫罗夫重申，俄罗斯呼吁停火及乌克兰各方进行会谈，称西方不应该把所有责任都推给俄罗斯。

“我非常希望西方同僚...不要指望我们能奇迹般的为他们解决问题。这是行不通的，”他在记者会上称。

俄罗斯把危机归咎于乌克兰军队的进犯，乌克兰则主张除非俄罗斯制止叛军，否则拒绝停止进攻，这已令进展的希望渺茫。

拉夫罗夫称俄罗斯计划派遣第二支人道主义救援队，这使得形势更加复杂。

超过200辆卡车的首批运输车队上周未经乌政府批准越境进入乌克兰后，乌国家安全首长将此举斥为“直接入侵”。

波罗申科周一与欧洲理事会主席范龙佩通电话时，对俄罗斯军事装备越过边境表达了“特别关切”，不过他没有提及俄罗斯士兵。

乌克兰新闻部门援引波罗申科的话称，他对“俄罗斯欲向乌克兰派出第二批所谓人道主义救援车队”也表示极度不安。他要求范龙佩采取联合举措“阻止在欧洲中心地带爆发战争”。

**军事推进**

乌东部俄语地区的分离主义者4月掀起叛乱，两个月前该国的街头抗议活动推翻了俄罗斯支持的总统，并建立亲西方的新政府。

俄罗斯则以吞并克里米亚半岛作为回应，而且普京还声称有权保护乌克兰俄裔的利益。

新的军事行动，无论是由分离主义叛军独力实施还是得到了俄军的帮助，其目标可能都是夺取政府控制的亚速海港口城市马里乌波尔(Mariupol)

不过乌军方发言人Lysenko称，连接新亚速斯克与马里乌波尔的主要公路仍处于政府军的控制之下。(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚/徐文焰；审校 龚芳/白云)

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