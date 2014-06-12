乌克兰总统称只要反叛分子放下武器 愿意与其进行谈判

路透基辅6月11日 - 乌克兰新总统波罗申科周三暗示，若在乌克兰东部发动叛乱的亲俄罗斯分离主义者同意放下武器，他愿意与对方进行谈判。

反叛分子没有任何缴械的迹象，不过开启谈判将是走上和平之路的重要一步。此前，波罗申科本周与俄方特使会晤，上周也在法国同俄罗斯总统普京见面。

波罗申科在上周六宣誓就职以来，试图迅速采取行动。其新闻办公室引述总统对东部顿涅茨克州长讲话称，他不排除与“不同方面”举行“圆桌”谈判。

“我们不需要为了谈判而进行谈判。我们的和平计划必须为进一步缓和冲突奠定基础，”总统网站引述波罗申科的讲话称。

他还表示，“恐怖分子必须放下武器。”

他还称，在作为总统进行外事访问之前，他会先访问顿涅茨克所在的顿巴斯(Donbass)采煤区。基辅一位政界消息人士证实，总统正计划出访，目的地可能就是顿涅茨克。

白宫表示，波罗申科周二和周三与美国副总统拜登进行了电话交流。拜登赞同波罗申科实施和平计划的承诺。

白宫声明还称，拜登强调，“局势缓和取决于俄方承认波罗申科为乌克兰合法首脑，停止支持乌克兰东部分离分子，并且不再通过边境提供武器和物资援助。”

波罗申科办公厅称，同俄罗斯代表的会谈取得进展，不过乌克兰东部的亲俄分离主义者迟迟没有回应总统的提议。

目前动荡局势仍继续，尤其是在分离主义者掌控的斯拉维扬斯克(Slaviansk)以及Semyonovka附近，尽管周三未见激烈的交火报导。

波罗申科的本周的多项举动为和平解决争端注入新的动力，尽管俄乌两国就天然气价格、以及乌克兰数以十亿美元计未偿还债务的谈判直到周三陷入停顿。

欧盟执委会、俄罗斯和乌克兰周三就解决天然气价格的争端仍无果而终，不过表示在周一新的截止期限前还会进行会谈。俄罗斯国有天然气企业Gazprom此前曾威胁要在该期限后切断对乌的天然气供应。(完)

(编译 朱晓军/孙茉莉; 审校 徐文焰)

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