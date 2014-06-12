乌克兰总统称只要反叛分子放下武器 愿意与其进行谈判

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透基辅6月11日 - 乌克兰新总统波罗申科周三暗示，若在乌克兰东部发动叛乱的亲俄罗斯分离主义者同意放下武器，他愿意与对方进行谈判。
反叛分子没有任何缴械的迹象，不过开启谈判将是走上和平之路的重要一步。此前，波罗申科本周与俄方特使会晤，上周也在法国同俄罗斯总统普京见面。
波罗申科在上周六宣誓就职以来，试图迅速采取行动。其新闻办公室引述总统对东部顿涅茨克州长讲话称，他不排除与“不同方面”举行“圆桌”谈判。
“我们不需要为了谈判而进行谈判。我们的和平计划必须为进一步缓和冲突奠定基础，”总统网站引述波罗申科的讲话称。
他还表示，“恐怖分子必须放下武器。”
他还称，在作为总统进行外事访问之前，他会先访问顿涅茨克所在的顿巴斯(Donbass)采煤区。基辅一位政界消息人士证实，总统正计划出访，目的地可能就是顿涅茨克。
白宫表示，波罗申科周二和周三与美国副总统拜登进行了电话交流。拜登赞同波罗申科实施和平计划的承诺。
白宫声明还称，拜登强调，“局势缓和取决于俄方承认波罗申科为乌克兰合法首脑，停止支持乌克兰东部分离分子，并且不再通过边境提供武器和物资援助。”
波罗申科办公厅称，同俄罗斯代表的会谈取得进展，不过乌克兰东部的亲俄分离主义者迟迟没有回应总统的提议。
目前动荡局势仍继续，尤其是在分离主义者掌控的斯拉维扬斯克(Slaviansk)以及Semyonovka附近，尽管周三未见激烈的交火报导。
波罗申科的本周的多项举动为和平解决争端注入新的动力，尽管俄乌两国就天然气价格、以及乌克兰数以十亿美元计未偿还债务的谈判直到周三陷入停顿。
欧盟执委会、俄罗斯和乌克兰周三就解决天然气价格的争端仍无果而终，不过表示在周一新的截止期限前还会进行会谈。俄罗斯国有天然气企业Gazprom此前曾威胁要在该期限后切断对乌的天然气供应。(完)
(编译 朱晓军/孙茉莉; 审校 徐文焰)
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