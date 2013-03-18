英国财政大臣料在预算案中坚持节支路线

图为2013年2月6日在伦敦拍到的英国财政大臣欧思邦。 REUTERS/Lefteris Pitarakis/pool

路透伦敦3月17日 - 尽管要求改变路线的呼声越来越大，但英国财政大臣欧思邦料在本周的预算案中坚守节支政策。欧思邦押宝在2015年大选前，英国经济成长将重回正轨。

在欧思邦周三的预算声明中，显示最大转变的可能是货币政策--而非税收与支出政策。有迹象表明，欧思邦打算调整英国央行的抗通胀职责，以刺激再度面临衰退威胁的经济。

2010年欧思邦凭借大胆变革的承诺，扶助保守党赢得大选，但自那时以来，经济几无成长且减赤进展缓慢，严重削弱了他的声望。目前欧思邦被评为近20年来最不受欢迎的财政大臣。

Ipsos MORI本周的民调显示，保守党的选民支持率为27%，为十年来最低。

欧思邦周日表示，没有能够替代节支的做法，放慢减赤将使英国可能步上塞浦路斯后尘。塞浦路斯已宣布对银行账户征税，来帮助为国际救助融资。

欧思邦在接受BBC采访时称，“最终英国还是要自力更生。我们不能一直认为解决问题的办法就是借更多的钱。”

英国反对党工党希望放慢减赤速度。该党财政发言人Ed Balls周日谴责政府的政策是“疯狂农场的经济。”

Ball在接受BBC采访时称，“他们不愿改变路线的唯一原因就是，想免于政治上的耻辱。”

英国首相卡梅伦支持欧思邦。他在3月7日说道，“本月的财政预算案将坚持此前的路线。”

媒体周日报导称，政府可能推进以下计划--降低公司税，提高个人所得税免征额，延迟上调燃料税，提高幼儿补助，以及为新屋建造发行100亿英镑的担保。

**赤字挑战**

当保守党与自由民主党执政联盟2010年掌权时，英国的公共财政状况十分糟糕。在遭遇数十年以来的最严重衰退后，英国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比达到逾11%的峰值。

之后赤字与GDP之比降至8%，但远不足以令债信评级机构满意。欧思邦的经济政策很重视英国的信贷评级。

穆迪在2月调降了英国AAA评级，而标普和惠誉可能效仿。

分析师预计，英国最新的经济和财政预估将略有恶化，这将支撑欧思邦的预算案。

上次预估是在去年12月时制定，但之后的数据显示，2012年第四季英国经济萎缩，2013年初情况仍然疲弱。今明两年经济分别增长1.2%和2.0%的预估可能会被下修零点几个百分点。

作为欧思邦的主要目标，消除英国结构性预算赤字的实现时间被一再延后，现在是官方预测的五年时间段的最后。去年12月欧思邦不得不放弃了另一目标--即2015年前降低GDP与债务之比。

欧思邦决心不再依赖举债，希望英国央行来承担支撑经济的更多压力。该央行在把利率降至纪录低位0.5%以后，已购入3,750亿英镑(5,670亿美元)公债。

为此，欧思邦料将让英国央行更容易为当前忽视短期物价冲击的做法辩护，并提供进一步的货币刺激措施。

他还可能宣布一项更广泛的评估，即在新总裁卡尼7月上任的同时,央行应该如何更好地支撑经济。

**替代性方案？**

欧思邦的预算案不太可能平息批评声，批评者中包括很多企业团体和执政联盟内的部分人士。

自由民主党商务大臣凯布尔曾表示，市场或可容忍额外借贷来为投资筹钱。

这将是欧思邦所不能容忍的，但得到英国主要宏观经济智库--国家经济社会研究院主管Jonathan Portes的拥护。

他表示，“相比几年前计划的规模,政府借进来的资金就算没多出数百亿英镑,也超了数十亿，而完全没有在债市造成不利影响。”

“在我看来，认为我们负担不起多借数百亿英镑来支持生产性投资和房屋建设的想法,似乎是相当荒谬的。”

其他分析师则不太肯定，而公众对于节支的益处也看法不一。虽然工党在民调上整体领先，但在经济能力上与保守党水平相当。(完)

(编译 田建华/王翔琼; 审校 隋芬)

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