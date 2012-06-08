混血“超级本”问世 电脑产品分界线更模糊

路透台北6月8日电（记者 李千仪/詹颖颐）---最新一代的电脑设备既有键盘又有触摸屏，手指轻轻滑动、点击或是触碰就能开关机器，平板电脑与笔记本电脑及超级本（ultrabook）的区别更趋模糊。

微软(MSFT.O)将在今年稍晚发布Windows 8操作系统，主要运行在配置英特尔(INTC.O)芯片的超薄笔记本电脑--所谓的超级本，以及平板电脑上。

这款即将发布的操作系统，已经推动电脑厂商竞相推出混合设计的电脑设备，这些设备既配备触摸屏，又配备各式各样的移动或可卸键盘。

研究公司Gartner驻台北分析师Tracy Tsai称：“未来，超级本和平板电脑的界线会很模糊，因为配合可卸或滑动键盘，将可以相互转换。”

台北国际电脑展（Computex Taipei）是全球第二大电脑展会。在这场盛会上，参观者蜂拥在各个展台前，体验着各种超级本和平板电脑互换的设备。

联想(0992.HK)展出的IdeaPad Yoga及华硕(2357.TW)的Taichi具有自由翻转的屏幕，三星电子(005930.KS)的Hybrid采用磁性连接器，连接键盘时会由平板电脑变成超级本。

尽管微软、英特尔和电脑厂商都在大肆宣传这些混血产品，但仍有一些业内人士持谨慎态度，消费者也不确定这些产品能否热销。

一位30岁左右的参观者称：“我们（消费者）中的许多人都有了工作用的笔记本电脑和采用安卓（Android）或苹果系统的平板电脑。因此，我会否购买这些混血产品，还得视产品的性能和价格而定。”

Windows 8操作系统预计会在今年第四季度正式发布，在此之前，这些可触的超级本价格还不得而知。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。