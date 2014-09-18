福建索力鞋业两名高管失联 多数现金遭转移

路透法兰克福/香港9月17日（记者 Ludwig Burger/Anne Marie Roantree） - 在德国法兰克福上市的中国福建制鞋企业索力鞋业(Ultrasonic AG)US5.DE宣布两名高管失联。该公司企业治理眼下受到高度关注，这起事件突显在华从事商业活动的风险。

索力鞋业称，公司首席执行官（CEO）吴清勇和首席运营官（COO）吴明鸿自上周末起失联，公司在中国内地和香港的大部分现金已被转移。

在空头机构越来越将目标瞄准较小的中资企业，指控其存在财务报表造假和其他可疑的商业行为之际，索力鞋业高管失联很可能令人更加担忧中国企业的贪污渎职问题。

索力鞋业发布的声明称，“公司在中国大陆和香港的大部分现金已被转移到公司影响范围之外的地方”。

声明表示，索力鞋业的德国控股公司仍有“六位数”资金，能够偿还债务。

该公司发布声明后，股价周二放量暴跌72%，收报1.798欧元。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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