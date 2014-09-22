索力鞋业执行长吴清勇否认携款跑路--新浪（更新版）

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透上海9月22日 - 索力鞋业US5.DE执行长吴清勇出现在中国媒体的一次视频采访中，并否认自己携款跑路。
根据新浪周日晚间发布的采访显示，吴清勇称自己带着孙子去度假，且自己的手机丢了。新浪称此次采访的地点是福建泉州。
在德国上市的索力鞋业上周二称，公司首席执行官(CEO)吴清勇及其子、首席运营官(COO)吴明鸿自上周末起失联，公司在中国内地和香港的大部分现金已被转移。
吴清勇在视频中表示：“谣言说我带了十几亿，根本纯粹是谣言，没有这回事。公司财务状况现在还正常。”
索力鞋业监事会上周四已解雇了吴清勇和吴明鸿，称两人在今年8月获得了信用贷款，且在失踪前将资金从香港转移到中国大陆。
索力鞋业称，公司已开始与债权人磋商，以避免破产。
一名接起据悉是吴清勇电话号码的人称记者打错了。路透无法立即联系到索力鞋业在国内的高管就此事件置评。
泉州当地公安局官员拒绝就此案置评。
吴清勇在接受新浪采访的视频中称，他带着孙子去香港旅游，顺便到菲律宾去看病，自己的手机也丢了。
“我们根本没有跑路的动向。网络上大量传播不利于公司的消息，对公司和我个人的名誉造成很大很大的影响，我坚决要追究当时发布这些言论的个人或者公司的责任。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：
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