中国企业在法兰克福上市问题频出，欧洲融资机会严重受挫

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙9月26日 - 在法兰克福上市的中国企业爆出一系列问题后，法兰克福可能不再是大批中国企业上市的目的地，其财务顾问或许会让他们在欧洲寻找其他融资渠道的行为也就可以理解了。但他们可能会发现事情没那么容易。

上周，在德国上市的中国制鞋企业索力 发布声明称，公司CEO携6,000万美元跑路。该消息或许凸显出购买中国公司股票的风险，即便该公司是在欧洲知名交易所上市。

类似这种担忧不仅局限于德国，波兰华沙也出现了这种担忧。去年有两家中国公司在华沙证券交易所上市，但随之而来的都是市值的缩水。

华沙共同基金Quercus TFI外国市场负责人Marek Buczak表示，索力以及其他在法兰克福上市的中国企业的经历对于波兰投资者可能是个警告。他对路透表示：“中国企业或许认为很难在华沙获得资金。”

索力鞋业的执行长吴清勇周日再次现身，称自己仅仅是出去度假，又正好丢了手机。但这个事实或许不足以恢复投资者对整个中国上市公司的信心，即便美国投资者十分追捧阿里巴巴的股票。

在波兰上市的两家中国公司--培新国际集团 、中国泉州建江汽车配件制造有限公司(JJ Auto) 目前的股价都远低于上市首日的水平。

培新的股价较去年10月上市时的发行价损失约三分之一，而华沙WIG指数同期内攀升了11%。建江汽车配件股价则缩水了四分之一，这也使其成为今年在华沙证交所新上市的公司中表现最糟糕的一家。

中概股在法兰克福证交所还有其他让投资者侧目的负面先例。

之前的问题企业包括厦门金豪服饰有限公司(Kinghero) 和优必胜绿色纸业股份公司(Youbisheng Green Paper) 。前者指控其公司前执行长违反信托，后来又寻求摘牌。后者则是执行长在突然失踪后今年开启破产程序。

**昔日的首选**

然而中国企业寻求海外上市的动机依然没变：他们在国内证交所上市的难度更大，动辄耗时多年。

因此中型中资企业开始瞄准欧洲，特别是法兰克福和伦敦。伦敦证交所(LSE) 的数据显示，有7家中资企业在其主板市场上市，另有54家在其创业板(AIM)上市。

LSE此前表达过希望吸引更多亚洲企业前来上市的意愿，且近期与中国多家银行签署协议，有望带来更多中国企业上市。但自2010年以来并没有新的中国企业在LSE主板上市，创业板公司的市值多数不大。

共有8家中国企业在法兰克福证交所主板市场上市。但中国企业对于法兰克福的兴趣正在冷却，一些中国企业将目光转向了华沙证交所。华沙证交所是中东欧最大的证券交易所。

华沙证交所负责人Pawel Tamborski承认，在法兰克福上市的中国国企业发生的事的确是个隐忧，但华沙证交所将继续尝试吸引中国企业前来上市。

“我们十分积极，我们愿意继续拉近中国和波兰的关系。两家在华沙上市的中国企业是最先吃螃蟹的人。我们需要让波兰投资者了解中国、中国经济以及中国的企业治理。这两家中国企业在我们这里上市很好，吸引中国企业来我们这里上市还处在非常早期的阶段。”

其他地方的状况充其量也不怎么样。

瑞士、马德里、布达佩斯、萨格勒布,贝尔格莱德,布拉格,海湾国家和布加勒斯特的交易所均表示，没有中国企业在这些地方上市。泛欧交易所 Euronext表示，他们的主板并无中国企业债券或股票上市。

瑞士证交所运营商SIX Group表示，他们这里有一只中国挂牌债券，而迪拜纳斯达克交易所(Nasdaq Dubai)至少一只中国企业的挂牌债券。（完）