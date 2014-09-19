索力鞋业高管失联 贷款银行拟诉诸法律

路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，为索力鞋业(Ultrasonic AG)提供6,000万美元银团贷款的银行目前正考虑要诉诸法律，此前该公司两名高管失联。索力鞋业为法兰克福证交所上市公司。

该次贷款的代理行国泰世华银行周四早间同其他六家银行召开了电话会议，此前索力鞋业称，公司首席执行官(CEO)吴清勇和首席运营官(COO)吴明鸿自上周末起失联，公司在中国内地和香港的大部分现金已被转移。

消息人士称，索力鞋业旗下全资子公司中国索力户外休闲控股有限公司上月刚刚获得三年期贷款，索力鞋业和吴清勇是此次贷款的担保方，中国索力户外是借款人。

据消息人士，这七家银行在会议上达成一致，国泰世华将就索力鞋业高管失联事宜向福建泉州和香港警方报案。

国泰世华亦提议每家银行拿出约20,000美元来聘请律师和提交诉讼。对此牵涉到的银行尚未作出决定，还需要内部批示。

消息人士称，国泰世华已联系到索力鞋业的首席财务长(CFO)Chi Chan，其据称目前还在香港。

国泰世华是是次6,000万美元贷款的主办行，野村负责统筹此联贷案，彰化银行、台湾中小企业银行香港分行、合作金库银行作为牵头行。万泰银行和华泰银行亦加入其中。

贷款平均年限为2.36年，银行受邀以三个层级加入联贷，最高层级综合收益为499.7个基点，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码415个基点，有200个基点的前端费。

筹得资金将用于再融资、资本支出和一般企业支出。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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