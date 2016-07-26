优美科、中化国际料竞购道达尔旗下安美特--消息人士

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福7月25日 - 知情人士透露，化工集团优美科(Umicore)(UMI.BR)以及中化国际(600500.SS)也对法国石油巨头道达尔(Total)(TOTF.PA)正在出售的主营表面处理和金属电镀的德国公司安美特(Atotech)很感兴趣。
知情人士补充称，道达尔已要求有意者提出初步报价，周二截止。预计这次出售收入将超过30亿欧元(33亿美元)。
前道达尔子公司阿科玛(Arkema)(AKE.PA)以及德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)均曾关注安美特，但预计他们不太可能参与竞购。CVC、Cinven、BC Partners、Advent、贝恩资本以及凯雷(Carlyle)(CG.O)等收购集团预计都将参与竞标。
近年来，工业特种化学品行业出现了大量的并购活动，买家支付高溢价获得高利润率业务，以抵消其在原有市场的成长迟滞。
这些潜在的竞购者拒绝置评，或不能立即联系上请其发表评论。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。