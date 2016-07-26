优美科、中化国际料竞购道达尔旗下安美特--消息人士

路透法兰克福7月25日 - 知情人士透露，化工集团优美科(Umicore)(UMI.BR)以及中化国际(600500.SS)也对法国石油巨头道达尔(Total)(TOTF.PA)正在出售的主营表面处理和金属电镀的德国公司安美特(Atotech)很感兴趣。

知情人士补充称，道达尔已要求有意者提出初步报价，周二截止。预计这次出售收入将超过30亿欧元(33亿美元)。

前道达尔子公司阿科玛(Arkema)(AKE.PA)以及德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)均曾关注安美特，但预计他们不太可能参与竞购。CVC、Cinven、BC Partners、Advent、贝恩资本以及凯雷(Carlyle)(CG.O)等收购集团预计都将参与竞标。

近年来，工业特种化学品行业出现了大量的并购活动，买家支付高溢价获得高利润率业务，以抵消其在原有市场的成长迟滞。

这些潜在的竞购者拒绝置评，或不能立即联系上请其发表评论。(完)