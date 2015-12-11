联合国将今年全球经济成长预估下调至2.4% 明年料小幅回暖

路透联合国12月10日 - 联合国周四表示，将2015年全球经济成长预估调降0.4个百分点至2.4%，主要因为大宗商品价格下跌、市场波动加大，以及新兴市场经济体增长缓慢。

联合国在其年度世界经济形势与展望报告中表示，明年经济将小幅回暖。

“2016年世界经济预计将成长2.9%，2017年为3.2%，主要受到财务限制减少，以及全球货币政策立场仍将维持宽松等因素支持，”联合国在伴随报告发出的声明中表示。

隶属联合国的国际货币基金组织(IMF)10月曾表示，将今年全球经济成长预估调降0.2个百分点至3.1%。IMF同样强调大宗商品价格下挫，以及新兴市场大型经济体前景偏弱的影响。

“鉴于普遍预期的中国放缓，加上其他大型新兴经济体的经济表现持续疲弱，特别是俄罗斯与巴西，全球经济成长的重心再度部分转向发达经济体，”联合国声明说道。

联合国报告表示，发展中与转型中的经济体，处于2008-09年全球金融危机以来的最疲弱状态。

除了宏观经济面的不确定性与商品价格疲弱之外，报告中也指出汇率波动性上升、资金外流，以及投资与生产力成长停滞等，都是全球成长放缓背后的因素。(完)