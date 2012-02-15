专访：反对航空碳税国可向联合国机构提起申诉--欧盟气候行动专员

路透纽约2月14日电---欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)周二表示,她希望反对徵收航空碳排放费用规则的国家向联合国相关航空机构进行申诉,这样的对话有助於平息此项严格举措引发的紧张情绪.

包括美国、中国、印度和俄罗斯在内的26个国家严厉批评欧盟该计划,并将於下周在莫斯科举行会议,以设定阻止该计划的策略.

周二稍早,巴西、南非、印度和中国的环境部长们发表一项声明谴责欧盟航空碳税,并指出欧盟此举为单边行动,而非建立多边协议,不利於全球应对气候变化的努力.

赫泽高称,"这当然并非有效论证,人人都知道欧洲为建立多边体系而努力.人人都知道是其他方面在阻止这一点."

赫泽高重申此前欧盟交通运输事务主管Siim Kallas的态度,尽管反对把全球航空运输业纳入欧盟碳排放交易计划的声浪越来越大,并有警告表示该问题会引发全球贸易战,但欧盟不会被迫搁置该计划.

她称,"我认为完全没有必要在此对讨论进行升级."

她并表示,"没有人有兴趣进行贸易战,各方都清楚这一点.这无法威胁我们改变该计划."(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

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