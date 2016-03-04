联合国人权高级专员警告不要开苹果解锁iPhone先例

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透日内瓦3月4日 - 联合国人权事务高级专员侯赛因（Zeid Ra'ad Al Hussein）周五警告称，美国联邦调查局（FBI）要苹果(AAPL.O)解锁iPhone可能打开“潘多拉魔盒”，侵犯全球数以百万人的权利，让当权者和黑客罪犯更加便利。
FBI上月取得一份法庭命令，要求苹果写出一版新软件，令加州枪击案中一名凶犯的iPhone手机的密码保护功能失效，并让执法人员获取其中的数据。
侯赛因在声明中指出：“如果苹果败诉，那将开创一个先例，可能让苹果或其他大型国际IT公司无法在世界任何地方保护其客户的隐私。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。