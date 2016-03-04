联合国人权高级专员警告不要开苹果解锁iPhone先例

路透日内瓦3月4日 - 联合国人权事务高级专员侯赛因（Zeid Ra'ad Al Hussein）周五警告称，美国联邦调查局（FBI）要苹果(AAPL.O)解锁iPhone可能打开“潘多拉魔盒”，侵犯全球数以百万人的权利，让当权者和黑客罪犯更加便利。

FBI上月取得一份法庭命令，要求苹果写出一版新软件，令加州枪击案中一名凶犯的iPhone手机的密码保护功能失效，并让执法人员获取其中的数据。

侯赛因在声明中指出：“如果苹果败诉，那将开创一个先例，可能让苹果或其他大型国际IT公司无法在世界任何地方保护其客户的隐私。”

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