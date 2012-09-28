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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 28日 星期五 11:43 BJT

阿桑奇通过视频嘲讽奥巴马

维基解密创始人阿桑奇周三在伦敦抨击美国总统奥巴马，称奥巴马支持中东言论自由，但同时却对泄露了外交密电的维基解密进行“迫害”。阿桑奇6月以来一直在厄瓜多尔驻英国使馆避难，以避免被引渡，他通过视频发出上述评论。图片为阿桑奇通过视讯电话发表演说。

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