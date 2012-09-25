伊总统内贾德称以色列将被“消灭”

路透纽约9月24日电（记者 Louis Charbonneau）---伊朗总统内贾德周一称，以色列在中东没有根基，将被“消灭”。

内贾德表示根本没把以色列要攻击伊朗核设施的威胁放在心上，并否认向叙利亚输送军火。

美国很快予以反击，称内贾德的言论“令人作呕、具有攻击性、肆无忌惮”。

内贾德对记者称：“我们对犹太复国主义者的威胁并不在意。我们拥有一切的防御措施，作好了自卫的准备。”

内贾德将於周三在联合国大会发表讲话。联合国秘书长潘基文周日与内贾德会晤，告诫其避免发表煽动性言论，但内贾德看来对潘基文的警告未予理会。

以往内贾德在联合国大会发表讲话时，常常有西方外交官拂袖而去。

内贾德说：“伊朗在这里已经存在了7,000至10,000年了。而他们（以色列）只不过是过去六七十年，才在西方的支持下占领着这些领土。历史上他们在那里没有根。”

“我们相信，他们已经发现自己没有出路，因此想要寻求新的冒险，改变这种局面。外国的炸弹伤不了伊朗。”

“我们甚至根本没把他们视作什麽问题。在历史长河中，他们（以色列人）只是小涟漪，随後就被消灭了。”内贾德说道。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。