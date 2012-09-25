伊总统内贾德称以色列将被“消灭”

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透纽约9月24日电（记者 Louis Charbonneau）---伊朗总统内贾德周一称，以色列在中东没有根基，将被“消灭”。
内贾德表示根本没把以色列要攻击伊朗核设施的威胁放在心上，并否认向叙利亚输送军火。
美国很快予以反击，称内贾德的言论“令人作呕、具有攻击性、肆无忌惮”。
内贾德对记者称：“我们对犹太复国主义者的威胁并不在意。我们拥有一切的防御措施，作好了自卫的准备。”
内贾德将於周三在联合国大会发表讲话。联合国秘书长潘基文周日与内贾德会晤，告诫其避免发表煽动性言论，但内贾德看来对潘基文的警告未予理会。
以往内贾德在联合国大会发表讲话时，常常有西方外交官拂袖而去。
内贾德说：“伊朗在这里已经存在了7,000至10,000年了。而他们（以色列）只不过是过去六七十年，才在西方的支持下占领着这些领土。历史上他们在那里没有根。”
“我们相信，他们已经发现自己没有出路，因此想要寻求新的冒险，改变这种局面。外国的炸弹伤不了伊朗。”
“我们甚至根本没把他们视作什麽问题。在历史长河中，他们（以色列人）只是小涟漪，随後就被消灭了。”内贾德说道。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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