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时事要闻 | 2012年 9月 27日 星期四 18:48 BJT

阿桑奇通过视频嘲讽奥巴马

路透联合国9月26日电（记者 Brian Winter）---维基解密创始人阿桑奇周三在伦敦发表言论抨击美国总统奥巴马，称奥巴马支持中东言论自由，但同时又对泄露了外交密电的维基解密进行“迫害”。

阿桑奇6月以来一直呆在厄瓜多尔住伦敦使馆，以避免被引渡，他通过视频在联合国大会间隙的一个活动上发出上述评论。

奥巴马周二在联合国发表言论称维护阿拉伯世界的言论自由，阿桑奇对此予以嘲讽，称自己的经历证明奥巴马“比任何一位美国总统打击言论自由的力度都强”。

“（阿拉伯之春中）洗干净眼中美国催泪弹的埃及少年，在听到美国支持中东变革时肯定感到非常意外，”阿桑奇说道。

“奥巴马是时候该履行承诺了……美国也是时候该停止迫害维基解密了。”

视频中，阿桑奇坐在书架前的椅子上，看起来身体状况良好。他表示，英国和瑞典拒绝担保他不会被引渡到美国。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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