阿桑奇通过视频嘲讽奥巴马

2012年9月26日的视频截图显示，维基解密创始人阿桑奇在厄瓜多尔住伦敦使馆通过视频向联合国大会间隙的一个活动发表演说。 REUTERS/UNTV via Reuters TV

路透联合国9月26日电（记者 Brian Winter）---维基解密创始人阿桑奇周三在伦敦发表言论抨击美国总统奥巴马，称奥巴马支持中东言论自由，但同时又对泄露了外交密电的维基解密进行“迫害”。

阿桑奇6月以来一直呆在厄瓜多尔住伦敦使馆，以避免被引渡，他通过视频在联合国大会间隙的一个活动上发出上述评论。

奥巴马周二在联合国发表言论称维护阿拉伯世界的言论自由，阿桑奇对此予以嘲讽，称自己的经历证明奥巴马“比任何一位美国总统打击言论自由的力度都强”。

“（阿拉伯之春中）洗干净眼中美国催泪弹的埃及少年，在听到美国支持中东变革时肯定感到非常意外，”阿桑奇说道。

“奥巴马是时候该履行承诺了……美国也是时候该停止迫害维基解密了。”

视频中，阿桑奇坐在书架前的椅子上，看起来身体状况良好。他表示，英国和瑞典拒绝担保他不会被引渡到美国。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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