中国呼吁各国对宗教极端主义者利用互联网从事恐怖活动予以打击

路透联合国9月27日 - 中国周六呼吁世界各国对宗教极端主义者和恐怖分子利用互联网等新的通讯手段煽动和策划恐怖活动予以打击。

中国外长王毅在纽约召开的联合国大会上作出上述表态。

王毅表示：“面对全球反恐形势出现的新变化，国际社会应该采取新举措。”

“特别是重点打击宗教极端主义和网络恐怖主义，着力铲除、封堵恐怖极端思想的根源和传播渠道。坚决打击恐怖分子利用互联网等新的通讯手段，煽动、招募、资助或策划恐怖袭击。”

已经在叙利亚和伊拉克占领大片土地的“伊斯兰国”一直在利用社交媒体传播斩首西方人质的视频，并招募外国武装人员，帮助其在中东地区建立伊斯兰政权。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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