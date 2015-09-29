习近平称中国将建设8000人维和待命部队

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透联合国9月28日（记者 Michael Martina/David Brunnstrom） - 中国国家主席习近平周一在纽约联合国总部出席第70届联合国大会时称，中国将加入新的联合国维和能力待命机制，率先组建常备成建制维和警队，并建设8,000人规模的维和待命部队。
习近平访美期间，还与美国总统奥巴马就促进联合国维和事业、维护国际和平安全达成了共识。
在周一的联大会议上，有逾50个国家承诺提供共约4万人的维和军警人员和设备，以及为联合国维和人员提供培训。
习近平还表示，中国决定在未来5年内，向非盟提供总额为1亿美元的无偿军事援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设。
习近平并宣布，中国决定设立为期10年、总额10亿美元的中国-联合国和平与发展基金，支持联合国工作，促进多边合作事业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。