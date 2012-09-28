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时事要闻 | 2012年 9月 28日 星期五 11:28 BJT

杨洁篪在联大称日本窃取了钓鱼岛

路透联合国9月27日电---中国外交部长杨洁篪周四在联合国大会发言称，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，日本1895年在甲午战争末窃取了这些岛屿。

杨洁篪表示，日本政府所谓“购岛”等单方面行动是非法和无效的，丝毫改变不了日本窃取中国领土的历史事实，丝毫动摇不了中国对钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权。

杨洁篪敦促日方回到谈判解决争议的轨道上。（完）

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