杨洁篪在联大称日本窃取了钓鱼岛

韩国统一部称相信金正男被谋杀
路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透联合国9月27日电---中国外交部长杨洁篪周四在联合国大会发言称，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，日本1895年在甲午战争末窃取了这些岛屿。
杨洁篪表示，日本政府所谓“购岛”等单方面行动是非法和无效的，丝毫改变不了日本窃取中国领土的历史事实，丝毫动摇不了中国对钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权。
杨洁篪敦促日方回到谈判解决争议的轨道上。（完）
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路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透首尔/吉隆坡2月14日 - 韩国联合通讯社及其他韩国媒体周二引述消息来源报道，朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。
路透斯德哥尔摩2月14日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周二称，政府有望赶在3月底的最后期限之前正式启动脱欧程序，但预计英国不会在下月的欧盟峰会上这样做。