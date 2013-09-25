奥巴马愿以外交方式解决伊朗核问题 未与伊朗总统会晤

路透联合国9月24日(记者 Jeff Mason/Yeganeh Torbati) - 美国总统奥巴马周二谨慎接收伊朗新总统鲁哈尼的建议，将其作为可能签署核协议的基础。但两名领导人未能会晤的事实凸显出两国间根深蒂固的不信任是难以克服的。

奥巴马在联合国的演讲中表示，他决意考验鲁哈尼近期的外交姿态，并敦促他采取具体措施解决伊朗与西方国家的核纷争。

数小时后，鲁哈尼在联合国大会发表演讲，承诺伊朗愿立即就核问题进行会谈，但他没有作出让步，并多次提到伊朗对美国和以色列的不满。这是鲁哈尼首次在国际组织会议中亮相。

鲁哈尼对CNN表示，他在联合国大会上没有与奥巴马会晤，理由是双方“没有足够的时间来真正协调会晤。”

但他表示，环境正在改变，因为伊朗希望与世界其他国家开启一段新的关系。

他笑着说：“我想对美国人民说，我为美国人民带来来自伊朗的和平与友谊。”

一名美国高官称，安排美伊两国元首会晤的难度在于伊朗方面。

“我们曾暗示过，如果有合适的机会，两位领导人应该在会议间隙进行一场讨论。伊朗方面回绝了我们。显然，现在举行会谈对他们来说情况过于复杂。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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