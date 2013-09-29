美伊总统举行历史性电话会谈

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透华盛顿/纽约9月27日（记者 Jeff Mason/Louis Charbonneau） - 美国总统奥巴马与伊朗总统鲁哈尼周五通电话，这是两国30年来的最高级别接触，也是双方对达成伊朗核项目协议十分重视的迹象之一。
奥巴马与鲁哈尼通电话，将美伊两国的基调转变推向高潮。伊朗1979年革命后，美国切断了同该国的外交关系。
奥巴马多年来一直表示对同伊朗直接接触持开放态度，同时亦强调会考虑包括动武在内的各种选择，以阻止伊朗发展核武器。
奥巴马曾希望与鲁哈尼在本周于纽约召开联合国大会期间会面，但伊朗方面认为会面过于复杂。
据伊朗政府高级官员称，伊朗方面周五表示鲁哈尼有兴趣在离开美国前同奥巴马通电话。白宫随即安排通电话事宜，最终两人在当地时间下午2:30（1830 GMT）通了15分钟左右的电话。
“虽然朝前继续推进肯定存在重大障碍，也无法保证能否取得成功，但我相信我们能达成全面的解决方案，”奥巴马在白宫称。
鲁哈尼在Twitter上称，在通电话过程中，他对奥巴马说“祝您有个愉快的一天”，奥巴马说“谢谢，Khodahafez（再见）”。
他又称，自己同奥巴马对“尽快解决核问题表达了共同的政治愿望”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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