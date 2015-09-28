鲁哈尼称不能削弱叙利亚阿萨德政府

路透纽约9月27日 - 伊朗总统鲁哈尼周日称，打击叙利亚的“伊斯兰国”等激进武装是首要任务，而要击败这些武装，叙利亚总统阿萨德的政府就“不能被削弱”。

“这并非意味着叙利亚政府不需要改革……它当然需要改革.”鲁哈尼在联合国大会间隙对美国智库人士和记者表示。但他补充道，若把阿萨德赶下台，叙利亚将变成极端主义的避风港。

他认为，应该等到在叙利亚的极端主义威胁消除后，再讨论叙利亚的政治改革。

谈到美国主导的联军对叙利亚“伊斯兰国”目标实施的空袭时，鲁哈尼称，想单单通过空袭就击败“伊斯兰国”武装是不可能的。他称，俄罗斯“已准备好打击恐怖主义”，同样希望消除“伊斯兰国”的威胁。

“若不把击败恐怖主义作为首要任务，那就是在犯下大错。”鲁哈尼称。

他称，俄罗斯和伊朗在叙利亚问题上的立场“几乎完全相同”。

鲁哈尼称，若不处理好“伊斯兰国”问题，而将阿萨德政府赶下台，会导致“伊斯兰国”控制叙利亚。（完）