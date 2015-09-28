鲁哈尼称不能削弱叙利亚阿萨德政府

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透纽约9月27日 - 伊朗总统鲁哈尼周日称，打击叙利亚的“伊斯兰国”等激进武装是首要任务，而要击败这些武装，叙利亚总统阿萨德的政府就“不能被削弱”。
“这并非意味着叙利亚政府不需要改革……它当然需要改革.”鲁哈尼在联合国大会间隙对美国智库人士和记者表示。但他补充道，若把阿萨德赶下台，叙利亚将变成极端主义的避风港。
他认为，应该等到在叙利亚的极端主义威胁消除后，再讨论叙利亚的政治改革。
谈到美国主导的联军对叙利亚“伊斯兰国”目标实施的空袭时，鲁哈尼称，想单单通过空袭就击败“伊斯兰国”武装是不可能的。他称，俄罗斯“已准备好打击恐怖主义”，同样希望消除“伊斯兰国”的威胁。
“若不把击败恐怖主义作为首要任务，那就是在犯下大错。”鲁哈尼称。
他称，俄罗斯和伊朗在叙利亚问题上的立场“几乎完全相同”。
鲁哈尼称，若不处理好“伊斯兰国”问题，而将阿萨德政府赶下台，会导致“伊斯兰国”控制叙利亚。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。