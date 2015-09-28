鲁哈尼称不能削弱叙利亚阿萨德政府

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月27日 - 伊朗总统鲁哈尼周日称，打击叙利亚的“伊斯兰国”等激进武装是首要任务，而要击败这些武装，叙利亚总统阿萨德的政府就“不能被削弱”。
“这并非意味着叙利亚政府不需要改革……它当然需要改革.”鲁哈尼在联合国大会间隙对美国智库人士和记者表示。但他补充道，若把阿萨德赶下台，叙利亚将变成极端主义的避风港。
他认为，应该等到在叙利亚的极端主义威胁消除后，再讨论叙利亚的政治改革。
谈到美国主导的联军对叙利亚“伊斯兰国”目标实施的空袭时，鲁哈尼称，想单单通过空袭就击败“伊斯兰国”武装是不可能的。他称，俄罗斯“已准备好打击恐怖主义”，同样希望消除“伊斯兰国”的威胁。
“若不把击败恐怖主义作为首要任务，那就是在犯下大错。”鲁哈尼称。
他称，俄罗斯和伊朗在叙利亚问题上的立场“几乎完全相同”。
鲁哈尼称，若不处理好“伊斯兰国”问题，而将阿萨德政府赶下台，会导致“伊斯兰国”控制叙利亚。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”