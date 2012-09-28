杨洁篪：伊核问题进入“关键阶段”

路透纽约9月27日电（记者 John Irish）---中国外交部长杨洁篪周四称，伊朗核问题形势进入一个“新的关键阶段”，呼吁伊朗与世界大国开启新一轮谈判；一名美国官员称有重启谈判的可能性。

此前以色列总理内塔尼亚胡在联合国大会发表讲话，给伊朗核项目画出一道“红线”，称伊朗在不到一年的时间里就将拥有核武器。美国不愿就伊核问题设定底线。

尽管内塔尼亚胡并未明确表明观点，他看起来暗示如果伊朗获得足够生产一颗原子弹的20%浓缩铀，那麽就跨越了他所提到的“红线”，可能面临军事行动。

在内塔尼亚胡讲话後几个小时，杨洁篪发表了上述言论。此前，联合国安理会五个常任理事国（美国、法国、英国、俄罗斯和中国）与德国的官员召开了会议，在以外交方式解决伊核问题上没有表现出获得明显进展的迹象。

杨洁篪在联合国大会上发布讲话称，伊朗核问题形势进入一个新的关键阶段，有关各方应坚持外交解决方向，尽早举行新一轮对话。

一名美国高官称，六国和伊朗可能“在某个时候”进行第四轮谈判。

“我觉得还有工作要实现完成，因此我认为谈判不会马上重启，不过我希望在不远的将来能够重启谈判。”该官员匿名表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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