美官员称本周会谈将验证伊朗魅力攻势是否有实质内容

路透纽约9月23日 - 美国国务院高官周一称，伊朗与六大国本周的会谈，或表明伊朗是否真的想解决核问题。

欧盟周一宣布，伊朗外长扎里夫（Javad Zarif）将参加与六大国的会谈，磋商该国的核项目。六大国指的是英国、法国、中国、俄罗斯、美国和德国。

“这次与伊朗外长会谈的机会，将让我们的（与会）部长们了解他们的认真程度，知道他们是否有具体的新提议，弄清楚这场魅力攻势是否有实质内容，”该官员对记者称。

一些要求匿名的美国官员明确表示，他们期望伊朗在某一时刻就六大国2月的一项提议作出正式回应。

六大国的提议是通过解除部分对伊朗的制裁，来换取该国暂停其敏感的核项目。

虽然美国官员表示他们并不一定期望伊朗会在本周对上述提议作出实质回应，但他们显然希望伊朗能够作出回应，而且他们将此视为伊朗是否认真的一个关键标志。

“大家的感觉是，我们从未真正得到（伊朗）对此的坚决回应或具体回应，”上述美国高官称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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