内塔尼亚胡称伊朗比“伊斯兰国”更危险

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透联合国9月29日(记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols) - 以色列总理内塔尼亚胡周一在联合国大会上警告称，若伊朗拥有核武器，将比“皮卡上的伊斯兰武装分子”的威胁更大。他试图将国际社会关注的焦点从“伊斯兰国”武装组织转向伊朗。
“伊斯兰国”对叙利亚和伊拉克大片土地的占领以及对无辜平民和士兵的屠杀，成为联合国大会演讲及间隙的主要话题。
内塔尼亚胡将伊朗、“伊斯兰国”和控制加沙地带的哈马斯视为一体，并将其比作德国纳粹。他在联合国大会上发表讲话时称，纳粹相信优等种族，伊斯兰武装分子相信优等信仰。
“毫无疑问，‘伊斯兰国’必须被击败。但打败‘伊斯兰国’的同时让伊朗继续作为核国家存在，则是赢了一场战斗而输了一场战争。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）