内塔尼亚胡称伊朗比“伊斯兰国”更危险

路透联合国9月29日(记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols) - 以色列总理内塔尼亚胡周一在联合国大会上警告称，若伊朗拥有核武器，将比“皮卡上的伊斯兰武装分子”的威胁更大。他试图将国际社会关注的焦点从“伊斯兰国”武装组织转向伊朗。

“伊斯兰国”对叙利亚和伊拉克大片土地的占领以及对无辜平民和士兵的屠杀，成为联合国大会演讲及间隙的主要话题。

内塔尼亚胡将伊朗、“伊斯兰国”和控制加沙地带的哈马斯视为一体，并将其比作德国纳粹。他在联合国大会上发表讲话时称，纳粹相信优等种族，伊斯兰武装分子相信优等信仰。

“毫无疑问，‘伊斯兰国’必须被击败。但打败‘伊斯兰国’的同时让伊朗继续作为核国家存在，则是赢了一场战斗而输了一场战争。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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