朝鲜称星星之火就可能引爆朝鲜半岛核战争

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透联合国10月1日电（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols）---朝鲜副外相朴吉渊(Pak Kil-yon)周一在联合国大会称，美国对朝鲜采取的政策导致朝鲜半岛成为世界上最危险的地方，“星星之火”就可能引发一场核战争。
“由於美国对朝鲜持续采取敌对政策，朝鲜半岛呈现对抗与冲突恶化的恶性循环，这里成为全世界最危险的地方，星星之火就可能引爆一场核战争。”朴吉渊说。
朴吉渊谈到朝鲜的核威慑，称这是保卫朝鲜主权的强大武器。
朝鲜因2006年和2009年的两次核试验受到联合国安理会制裁。今年早些时候，西方国家表示担忧朝鲜进行又一次核试验，但目前为止这种担忧还未成为现实。
朝鲜一直表示，由於美国对朝鲜持敌对态度，且美国在韩国和日本都有军事基地，因此朝鲜需要核武器自卫。
朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本围绕朝核问题的六方会谈，自2008年以来陷入僵局。
朴吉渊称，朝鲜人民团结在新领导人金正恩身後。他说：“我们敬爱的金正恩元帅坚定地率领朝鲜人民排除万难，在繁荣的社会主义国家里过上幸福的生活。”
“朝鲜人民坚定不移地拥护金正恩元帅，怀着对未来的信念和乐观，大步迈向最终胜利，万众一心团结在金正恩身後。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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