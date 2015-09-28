默克尔称必须改革联合国安理会

路透纽约9月26日 （记者 Andreas Rinke） - 德国总理默克尔周六称，有必要改革联合国安理会，以反映21世纪的全球真实权力分配。

“我们需要一个解决问题的新工作机制，”默克尔说道。“这使得有必要改革联合国安理会，以更好地反映全球真实权力（分配）。”

据德国代表团向记者提供的讲话摘要，默克尔与巴西、印度和日本的首脑们会晤并在开场致辞时提出了上述呼吁。

“我们必须非常审慎地前进，”她说道。“我们必须找到盟友，以达成我们的改革目标。”

默克尔正在纽约出席联合国发展峰会。

德国、日本、印度和巴西称，当今世界已迥然不同于1945年之时，安理会应反映这种改变。德国和日本称，他们应成为安理会常任理事国。

“现在的情况是，不仅我们四个国家，而且许多其他国家也不同意安理会的架构和工作方法，”默克尔向日本、印度和巴西的领导人称。“我们想要与其他国家一起，促使安理会作出改革，以使其拥有一个适应21世纪的现代工作结构。”（完）