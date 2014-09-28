莫迪联大演讲谴责巴基斯坦 呼吁设国际瑜伽节

路透联合国9月27日（记者 Jonathan Allen） - 印度总理莫迪周六在联大发表演讲称，他希望同巴基斯坦在“没有恐怖主义阴影”的情况下举行双边会谈。巴基斯坦总理谢里夫一天前对两国关于克什米尔问题的会谈停滞表示失望。

这是莫迪自5月大选获胜以来首次在联大发表演讲。他在演讲中提到印度教及印度的禁欲主义传统，称这些或许会为解决气候变化问题提供答案，并且呼吁设立国际瑜伽节。

莫迪似乎是在谴责谢里夫。谢里夫周五在联大发表演讲时就两国关于克什米尔问题的最新谈判崩溃谴责印度。

“在这个论坛上提及此事，”莫迪用印地语说。“我不知道我们会如何认真努力，但有人对此表示怀疑。”

由于巴基斯坦计划事先与克什米尔分裂人士协商，印度上月宣布退出两国关于克什米尔问题的和谈。

莫迪称，只要会谈是在“和平、没有恐怖主义阴影的氛围”下进行，印度愿同巴基斯坦就克什米尔问题进行谈判。

莫迪还在演讲中引用了吠陀时代（Vedic era）的“古老智慧”，并鼓励更多的人习练瑜伽。

“瑜伽对于我们来说不应当只是一种锻炼，而且还应是连接世界和大自然的一种方式，”莫迪呼吁设立国际瑜伽节时说。

“瑜伽能为我们的生活方式带来改变，启发我们的意识，协助应对气候变化。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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