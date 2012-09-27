津巴布韦总统称卡扎菲与美驻利比亚大使之死同样不幸

路透联合国9月26日电（记者 Arshad Mohammed）---津巴布韦总统穆加贝（Robert Mugabe）周三在联合国大会批评美国、联合国与北约，并称利比亚前领导人卡扎菲之死与美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）的遇害一样不幸。

88岁穆加贝的发言偶有磕绊，但语气坚定。他指责美国2003年以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由入侵该国，实则是“急匆匆赶往伊拉克汲取石油”。

他还称，联合国安理会去年让自身权力“被滥用”，授权“采取一切必要措施”保护利比亚平民--上述说法无疑是允许军事干预的外交辞令，使得北约行动最终推翻卡扎菲政府，并导致他死於反对力量手中。

穆加贝在他的演说中以讽刺的口吻开头，称赞美国总统奥巴马周二对史蒂文斯遇害表达了悲伤之情的演讲“非常真诚、非常感人”。

9月11日，美国驻利比亚班加西领事馆遇袭，史蒂文斯及另外三名美国人遇难，华府称这是一起“恐怖袭击”。之後美国撤离了班加西的工作人员。

“我相信我们都被感动，我们也都同意，这的确是一起死亡惨案，我们对它表示谴责，”穆加贝说。自津巴布韦1980年脱离英国获得独立以来，穆加贝一直掌权，是非洲在位时间最长的领导人之一。

“在我们与美国一起谴责这一死亡惨案的同时，美国是否也应同我们一起谴责导致利比亚国家元首卡扎菲死亡的野蛮行径？那是非洲的一个损失，一个巨大损失，也是一个悲惨损失。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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