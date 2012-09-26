奥巴马在联大呼吁结束宗教暴力行为

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透联合国9月25日电（记者 Mark Felsenthal/Amena Bakr）---美国总统奥巴马周二敦促世界各国领导人采取措施，结束造成美国驻利比亚大使遇害的偏狭和暴力行为。他还警告伊朗，美国将采取必要措施阻止其获得核武器。
奥巴马在联合国大会发表了30分钟的演讲，他再次呼吁叙利亚总统阿萨德下台，但未谈及如何实现这一结果。
奥巴马在演讲的开头与结尾均提到美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）遇害案，并呼吁各国打击此类暴力行为。9月11日，美国驻利比亚班加西领事馆遭到袭击，史蒂文斯和另外三名美国人遇害。
“今天，我们必须要说，我们的未来将由像史蒂文斯这样的人决定，而不是杀害他的凶手。今天，我们还必须宣布，这种暴力与偏狭行为在联合国没有立足之地，”奥巴马说道。
奥巴马在演讲中再次谴责引发穆斯林抗议的视频“粗俗且令人厌恶”，还强调美国政府与这部影片没有任何关系，但他在演讲中还坚决支持言论自由。
“还击可恶言论的最强武器不是压制，而是更多的言论，用宽容之声抵制偏见和亵渎，”他说。
“但我觉得，坚决反对暴力和极端主义是所有国家领导人的责任。”
奥巴马对如何解决叙利亚危机以及伊朗核问题仍是旧调重弹。
“我要说清楚的是：美国希望通过外交途径解决这一问题（伊朗核问题），而且我们相信仍有时间和空间这麽做，但时间并非无限的。”
“美国将采取必要措施阻止伊朗获得核武器，”他补充说，但未透露更多细节。
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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