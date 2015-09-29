专访：卡塔尔称普京的计划忽略了叙利亚危机的根源

路透联合国9月28日（记者 John Irish） - 卡塔尔外交大臣阿提亚（Khaled al-Attiyah）周一称，国际社会对俄罗斯提出的打击伊斯兰国的呼吁存在普遍共识，但是他指出，俄罗斯的计划没有触及叙利亚危机的根源，那就是阿萨德政权。

在接受路透采访时，阿提亚还指出，海湾国家和伊朗是时候举行“认真的对话”并讨论所有问题以恢复正常关系了。

“没有人能够拒绝普京先生提出的联合打击恐怖主义的呼吁，但是……我们需要解决根源问题，”他说道。“我们强烈认为叙利亚政权，阿萨德政府是真正的根源。”

尽管海湾阿拉伯国家都反对阿萨德，卡塔尔长期以来却面临外界批评，该国利用其雄厚的油气财富支持该地区的伊斯兰武装，其中就包括在叙利亚的武装组织。

阿提亚称，这些与阿萨德进行地面作战的组织需要得到更成熟的手段来应对政府军。

“他们需要获得保护自己的手段，”他表示，“只有这时阿萨德才会明白他需要回到谈判桌前，而且只有他下台才会达成政治解决方案。”

“我们没有触及问题的根源。不能去召集叙利亚人并迫使他们去和伊斯兰国作战，”阿提亚表示。“他们危机的根源不在伊斯兰国，而是现政权。他们会去打击伊斯兰国，但是他们需要首先打击现政权，是后者催生了伊斯兰国。”（完）