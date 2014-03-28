联合国大会决议称克里米亚入俄公投无效

路透联合国3月27日（记者 Louis Charbonneau/Mirjam Donath） -联合国大会周四通过一项不具法律约束力的决议，宣布本月早些时候克里米亚加入俄罗斯的公投无效。西方国家称，投票凸显俄罗斯的孤立。

联合国大会193个成员国中，有100票赞成、11票反对和58票弃权。联合国外交官称，没有参与投票的20多个国家或是没有出席，或是没缴纳会费。

西方外交官称，尽管他们所说的俄罗斯积极游说反对该决议，赞成票的数量还是超出了原来的预期。

投票进行前，一名西方高级外交官称，80-90张赞成票就是乌克兰的胜利。其他西方外交官表示同意，称投票结果表明俄罗斯在全球范围内的积极支持者数量很少。

决议称，克里米亚公投无效，不能由此改变克里米亚或塞瓦斯托波尔市的地位。

决议并未提到俄罗斯，称联合国大会呼吁所有国家、国际组织和专门机构不要承认克里米亚和塞瓦斯托波尔市地位发生任何改变。

西方外交官称，决议尽管不具法律约束力，却在政治上强烈表明俄罗斯在克里米亚问题上缺乏广泛的支持。他们指出，俄罗斯努力游说联合国成员国投反对票，说明俄罗斯在乎该决议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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