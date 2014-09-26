伊朗称外部“错误”导致“伊斯兰国”崛起

路透联合国9月26日（记者 Parisa Hafezi/Michelle Nichols） - 伊朗总统鲁哈尼周四指责称，西方国家的错误导致“伊斯兰国”及其他武装组织崛起，并称遏制这些组织的解决方案必须出自中东。

“西方国家在中东、中亚及高加索地区的战略失误，使这些地区变成了恐怖分子和极端分子的天堂，”鲁哈尼在联大发表演讲称。

鲁哈尼将暴力极端分子的崛起归咎于外部因素，目标似乎直指美国和以色列。“某些情报机构把刀放在了那些如今赶尽杀绝的疯子手中。”

上述言论暗示美国及其盟友本身就有问题，而非解决问题的国家，中东国家政府应当应对相关威胁。这是伊朗迄今就“伊斯兰国”崛起发表的措辞最激烈的言论。

“解决该难题的正确方案来自该地区内部在国际支持下提出的解决方案，而非该地区以外国家提出的（方案），”鲁哈尼说。

但鲁哈尼暗示，美国和伊朗在打击极端分子威胁方面有着共同的利益。

“世界各地的极端分子相互串通，呼吁‘全世界极端分子团结一致’。但我们在打击极端分子方面团结吗？”鲁哈尼发问道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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