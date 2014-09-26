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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:21 BJT

伊朗称外部“错误”导致“伊斯兰国”崛起

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月26日（记者 Parisa Hafezi/Michelle Nichols） - 伊朗总统鲁哈尼周四指责称，西方国家的错误导致“伊斯兰国”及其他武装组织崛起，并称遏制这些组织的解决方案必须出自中东。

“西方国家在中东、中亚及高加索地区的战略失误，使这些地区变成了恐怖分子和极端分子的天堂，”鲁哈尼在联大发表演讲称。

鲁哈尼将暴力极端分子的崛起归咎于外部因素，目标似乎直指美国和以色列。“某些情报机构把刀放在了那些如今赶尽杀绝的疯子手中。”

上述言论暗示美国及其盟友本身就有问题，而非解决问题的国家，中东国家政府应当应对相关威胁。这是伊朗迄今就“伊斯兰国”崛起发表的措辞最激烈的言论。

“解决该难题的正确方案，来自该地区内部在国际支持下提出的解决方案，而非该地区以外国家提出的（方案），”鲁哈尼说。

但鲁哈尼暗示，美国和伊朗在打击极端分子威胁方面有着共同的利益。

“世界各地的极端分子相互串通，呼吁‘全世界极端分子团结一致’。但我们在打击极端分子方面团结吗？”鲁哈尼发问道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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