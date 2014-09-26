伊朗称外部“错误”导致“伊斯兰国”崛起

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月26日（记者 Parisa Hafezi/Michelle Nichols） - 伊朗总统鲁哈尼周四指责称，西方国家的错误导致“伊斯兰国”及其他武装组织崛起，并称遏制这些组织的解决方案必须出自中东。
“西方国家在中东、中亚及高加索地区的战略失误，使这些地区变成了恐怖分子和极端分子的天堂，”鲁哈尼在联大发表演讲称。
鲁哈尼将暴力极端分子的崛起归咎于外部因素，目标似乎直指美国和以色列。“某些情报机构把刀放在了那些如今赶尽杀绝的疯子手中。”
上述言论暗示美国及其盟友本身就有问题，而非解决问题的国家，中东国家政府应当应对相关威胁。这是伊朗迄今就“伊斯兰国”崛起发表的措辞最激烈的言论。
“解决该难题的正确方案，来自该地区内部在国际支持下提出的解决方案，而非该地区以外国家提出的（方案），”鲁哈尼说。
但鲁哈尼暗示，美国和伊朗在打击极端分子威胁方面有着共同的利益。
“世界各地的极端分子相互串通，呼吁‘全世界极端分子团结一致’。但我们在打击极端分子方面团结吗？”鲁哈尼发问道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。