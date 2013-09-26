伊朗冀望在3-6个月内达成核协议

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透联合国9月25日（记者 Louis Charbonneau/Yeganeh Torbati） - 伊朗总统鲁哈尼周三接受《华盛顿邮报》采访时表示，希望在三至六个月内就本国核项目与世界大国达成协议。
伊朗外长扎里夫周四将就核问题与美国国务卿克里以及英国、法国、俄罗斯、中国和德国的外交官举行会谈。这是美伊两国高官罕见的直接接触。
“推进的唯一途径是为谈判设定较短的时间表，”鲁哈尼在纽约通过翻译对该报称。鲁哈尼周二在联合国大会发表了演讲。
“时间越短，对大家越有利。如果是三个月，那也是伊朗的选择；如果是六个月，也还算可以。这只是几个月的问题，而非几年的问题，”鲁哈尼被问及关于解决伊朗与西方核争议的时间框架时说道。
当被问及对周四与安理会常任理事国和德国外交官会谈的预期时，扎里夫对记者称，“启动谈判……为了在最短时间内达成协议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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