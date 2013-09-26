伊朗总统鲁哈尼冀望在3-6个月内达成核协议

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月25日 - 伊朗总统鲁哈尼周三接受《华盛顿邮报》采访时表示，希望在三至六个月内就本国核项目与世界大国达成协议。
伊朗外长扎里夫周四将就核问题与美国国务卿克里以及英国、法国、俄罗斯、中国和德国的外交官举行会谈。这是美伊两国高官罕见的直接接触。
“推进的唯一途径是为谈判设定较短的时间表，”鲁哈尼在纽约通过翻译对该报称。鲁哈尼周二在联合国大会发表了演讲。
“时间越短，对大家越有利。如果是三个月，那也是伊朗的选择；如果是六个月，也还算可以。这只是几个月的问题，而非几年的问题，”鲁哈尼被问及关于解决伊朗与西方核争议的时间框架时说道。
当被问及对周四与安理会常任理事国和德国外交官会谈的预期时，扎里夫对记者称，“启动谈判……为了在最短时间内达成协议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编