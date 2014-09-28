俄罗斯指责美国及其盟国对全世界颐指气使

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月27日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周六在联大发表演讲时借机指责美国及其西方盟国对全世界颐指气使，试图替所有人决定“什么是善恶”。

这是俄罗斯同西方大国关系恶化的最新例证。西方大国因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。

“以美国为首的西方联盟将自己描绘成民主冠军，但该联盟国家的法治和人权……却违背了《联合国宪章》赋予各国主权平等的民主原则，他们还试图替所有人决定什么是善恶，”拉夫罗夫说。

“华盛顿公开宣布其有权在任何地方单边动用武力以扞卫其自身利益，”拉夫罗夫说。“军事干预已经变成了常态--即使美国近几年实施所有武力行动产生了不良后果。”

拉夫罗夫列举了一些美国失败的例子，譬如1999年北约轰炸南斯拉夫、2003年入侵伊拉克、阿富汗战争以及2011年北约干预利比亚。

他重申，俄罗斯认为美国和欧盟“支持了乌克兰的政变”，因此他们要为乌克兰当前的冲突负责。（完）