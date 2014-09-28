俄罗斯指责美国及其盟国对全世界颐指气使

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月27日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周六在联大发表演讲时借机指责美国及其西方盟国对全世界颐指气使，试图替所有人决定“什么是善恶”。
这是俄罗斯同西方大国关系恶化的最新例证。西方大国因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。
“以美国为首的西方联盟将自己描绘成民主冠军，但该联盟国家的法治和人权……却违背了《联合国宪章》赋予各国主权平等的民主原则，他们还试图替所有人决定什么是善恶，”拉夫罗夫说。
“华盛顿公开宣布其有权在任何地方单边动用武力以扞卫其自身利益，”拉夫罗夫说。“军事干预已经变成了常态--即使美国近几年实施所有武力行动产生了不良后果。”
拉夫罗夫列举了一些美国失败的例子，譬如1999年北约轰炸南斯拉夫、2003年入侵伊拉克、阿富汗战争以及2011年北约干预利比亚。
他重申，俄罗斯认为美国和欧盟“支持了乌克兰的政变”，因此他们要为乌克兰当前的冲突负责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5