美俄有必要协调在叙利亚军事行动 避免发生“意外事故”--北约秘书长

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月27日 （记者 David Brunnstrom） - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周日称，他已准备好与俄罗斯讨论叙利亚问题，并强调有必要进行协调，以避免在叙利亚的俄罗斯军队与美国主导的打击“伊斯兰国”的联军发生任何“意外事故”。

斯托尔滕贝格在联合国大会间隙向路透表示，现在判定俄罗斯在叙利亚有何计划“为时尚早”，但俄罗斯已增强了在叙利亚的军事部署，包括战机和防空力量。

“当然有必要确保不会发生意外事故，而且有必要建立机制，以避免俄罗斯日渐增强的军事存在与美国主导的联军发生冲突，”他说道。

斯托尔滕贝格周一将在纽约会晤俄罗斯外长拉夫罗夫，他敦促俄罗斯“在打击‘伊斯兰国’方面扮演一个积极合作的角色”，并称支持叙利亚总统阿萨德“无法对找出解决方案作出建设性贡献”。

“最起码有必要避免俄罗斯在叙利亚的军事部署与打击‘伊斯兰国’的联军发生冲突，”他说道，并称他对美国和俄罗斯就叙利亚问题进行的接触表示欢迎。

美国国务卿克里周日早些时候称，协调所有打击“伊斯兰国”的行动非常重要，但各方尚未实现协调。

被问及法国独自对叙利亚展开的空袭行动时，斯托尔滕贝格称，他“欢迎所有北约盟友打击‘伊斯兰国’的行动”。

斯托尔滕贝格没有排除北约扩大打击“伊斯兰国”的可能性，但拒绝表示扩大的行动可能包括什么内容。(完)