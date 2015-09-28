美俄有必要协调在叙利亚军事行动 避免发生“意外事故”--北约秘书长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月27日 （记者 David Brunnstrom） - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周日称，他已准备好与俄罗斯讨论叙利亚问题，并强调有必要进行协调，以避免在叙利亚的俄罗斯军队与美国主导的打击“伊斯兰国”的联军发生任何“意外事故”。
斯托尔滕贝格在联合国大会间隙向路透表示，现在判定俄罗斯在叙利亚有何计划“为时尚早”，但俄罗斯已增强了在叙利亚的军事部署，包括战机和防空力量。
“当然有必要确保不会发生意外事故，而且有必要建立机制，以避免俄罗斯日渐增强的军事存在与美国主导的联军发生冲突，”他说道。
斯托尔滕贝格周一将在纽约会晤俄罗斯外长拉夫罗夫，他敦促俄罗斯“在打击‘伊斯兰国’方面扮演一个积极合作的角色”，并称支持叙利亚总统阿萨德“无法对找出解决方案作出建设性贡献”。
“最起码有必要避免俄罗斯在叙利亚的军事部署与打击‘伊斯兰国’的联军发生冲突，”他说道，并称他对美国和俄罗斯就叙利亚问题进行的接触表示欢迎。
美国国务卿克里周日早些时候称，协调所有打击“伊斯兰国”的行动非常重要，但各方尚未实现协调。
被问及法国独自对叙利亚展开的空袭行动时，斯托尔滕贝格称，他“欢迎所有北约盟友打击‘伊斯兰国’的行动”。
斯托尔滕贝格没有排除北约扩大打击“伊斯兰国”的可能性，但拒绝表示扩大的行动可能包括什么内容。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”