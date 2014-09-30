叙外长称支持全球打击“伊斯兰国”

路透联合国9月29日（记者 Michelle Nichols/Louis Charbonneau） - 叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）周一在联大称，叙利亚支持全球打击“伊斯兰国”的努力。这似乎是对美国和阿拉伯国家空袭叙利亚境内“伊斯兰国”目标的默许。

穆阿利姆称，采取军事行动应对“伊斯兰国”、基地组织叙利亚分支--努斯拉阵线(Nusra Front)及其他极端组织时，还应当同时切断他们的资金、武器、人员流动及培训活动。

“这是汇聚我们所有努力来打击这种恐怖主义的适当时候，因为大家都面临迫在眉睫的危险，没有国家能幸免，”穆阿利姆说。但他同时表示，任何军事行动都必须遵守国际法并尊重国家主权。

美国曾就其计划开始对“伊斯兰国”目标发动空袭事先告诉过叙利亚常驻联合国大使，但并没有寻求叙利亚总统阿萨德政府的批准。

穆阿利姆没有明确谴责该空袭行动，但警告称在某些国家仍支持“伊斯兰国”的情况下采取军事行动，会造成“国际社会数十年都无法退出”的局面。

“让我们一起向加入了以美国为首的联盟的这些国家施压，以阻止他们支持武装恐怖组织，”穆阿利姆说。“只有这样，军事打击恐怖主义才会变得可行。”

叙利亚曾多次指责卡塔尔、沙特及土耳其在本国内战期间支持伊斯兰武装组织。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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