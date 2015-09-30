叙利亚危机久拖不决 美国目前既放不倒阿萨德更绕不开俄罗斯

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路透联合国9月29日 （记者 Lesley Wroughton/Arshad Mohammed） - 俄罗斯增强在叙利亚的军事部署迫使美国总统奥巴马接受两个“难以接受的”的结论：他无法忽略俄罗斯，而叙利亚总统阿萨德在一段时间内仍不会下台。

俄罗斯总统普京周一与奥巴马举行了会谈，会谈很大程度上是因俄罗斯意外地派出战机和坦克进入叙利亚。

美俄均称正在寻找与对方就结束叙利亚内战进行合作的途径。此外，据一名美国官员，美俄同意双方军队应进行协调，以避免在叙利亚发生意外冲突。

一名美国官员向路透表示，美国认为俄罗斯最近又向叙利亚派出了四架苏-34双发重型战斗轰炸机。

鉴于俄罗斯坚定支持阿萨德并渴望保持在中东的立足点，分析家们称，俄罗斯增强军事部署可能迫使华府放弃让阿萨德下台的目标，最起码目前是这样。

曾任奥巴马中东政策协调员的菲尔·戈登（Phil Gordon）称，白宫可能需在容忍阿萨德继续执政的同时，探索结束叙利亚战争与减轻当地民众苦难的途径。

“现在需要一个新的外交程序，将所有关键的外部国家带到谈判桌上，并达成妥协以阻止冲突升级--即使那意味着推迟达成有关阿萨德去留问题的协议，”戈登周五在《政治家》杂志上写道。

尽管美国宣称阿萨德已失去了领导叙利亚的合法性，且必须下台，但官员们一直表示，不太可能有政策能以可接受的成本达到这个目标。

因此，数月来他们心照不宣地接受阿萨德仍执政的现状，并明确表明他们的重心是打击“伊斯兰国”，而非将阿萨德赶下台。(完)