西方外交官称五大国就涉叙决议草案核心内容达成一致 俄方否认

路透联合国9月25日（记者 John Irish/Louis Charbonneau） - 三位西方外交人士周三称，联合国安理会五大常任理事国经过数周磋商后，已就涉及叙利亚化学武器的决议草案核心内容达成协议。但俄罗斯对此予以否认，并称相关工作“仍在继续”。

要求匿名的上述外交人士称，在达成协议前的早些时候，五大常任理事国的外长与联合国秘书长潘基文在午餐时会面。

这三位外交人士称，这份决议草案很快就会提交给安理会，五大常任理事国还将在周五召开会议，商讨在日内瓦召开涉叙和平会议事宜。

“似乎正在向前推进，”一位西方外交消息人士称，并指出“五大常任理事国已就（决议草案的）核心内容达成协议”。

“我们在所有的关键点上都取得了进展，”这位消息人士说。第三位外交人士也暗示，五大常任理事国达成了关于决议草案的协议。

但俄罗斯否认这些西方外交人士的说法。

“这只是他们一厢情愿的想法，”俄罗斯常驻联合国代表团发言人称。“这并非实情，关于决议草案的工作仍在继续。”

一位美国官员称事情有进展，但指出仍有许多工作要做。“我们正在取得进展，但我们还没有完成，”该官员对路透说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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