联合国安理会一致要求销毁叙利亚化学武器

路透联合国9月27日（记者 John Irish/Michelle Nichols） - 联合国安理会周五通过决议，要求销毁叙利亚化学武器，但决议中未包含在叙政府未能履行决议情况下对其自动发起惩罚性行动的内容。

安理会15个成员国一致投票通过了这项决议，从而结束了俄罗斯和美国此前数周的密集外交努力。这项决议基于美俄本月稍早在日内瓦达成的一项协议。

美俄协议未包括美国武力惩罚叙利亚阿萨德政府的内容，华府认为8月21日发生在大马士革郊区的化学武器攻击事件为叙政府军所为。叙方和俄罗斯均表示叙反对派发动了这次袭击。

本次通过的安理会决议正式包含一项叙利亚政治过渡计划，去年6月的日内瓦国际会议就叙利亚政治过渡达成共识。

联合国秘书长潘基文在安理会投票后表示，各大国希望在11月中旬在日内瓦召开一次叙利亚问题和平会议。

美国国务卿克里称，这次投票显示“要为(过去的)行为承担后果。”

“我们最初的目标是限制和阻止叙利亚的化学武器能力。奥巴马总统始终未放弃的军事打击选项也可能实现这个结果。但是，今晚通过和平方式达成的决议实现了更多，这将是首次寻求完全销毁一个国家的化学武器能力。”

上述安理会决议没有允许在叙利亚未履行决议情况下，实施军事打击或制裁等自动惩罚措施。在俄罗斯的坚持下，周五的决议明确要求需要为上述情况再次召开安理会会议。

但是，俄罗斯外长拉夫罗夫称，一旦确认叙利亚冲突中任何一方被确认违反决议，安理会应该为采取惩罚性举措做好准备。

叙利亚驻联合国大使Bashar Ja'afari表示，土耳其、沙特、法国、卡塔尔和美国必须遵守这项决议，如果这些国家继续帮助反对派则应承担责任。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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