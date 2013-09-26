西方外交官称五大国就涉叙化武决议草案核心内容达一致 俄方否认

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月25日（记者 John Irish/Louis Charbonneau） - 三位西方外交人士周三称，联合国安理会五大常任理事国经过数周磋商后，已就涉及叙利亚化学武器的决议草案核心内容达成协议。但俄罗斯对此予以否认，并称相关工作“仍在继续”。
要求匿名的上述外交人士称，在达成协议前的早些时候，五大常任理事国的外长与联合国秘书长潘基文在午餐时会面。
这三位外交人士称，这份决议草案很快就会提交给安理会，五大常任理事国还将在周五召开会议，商讨在日内瓦召开涉叙和平会议事宜。
“似乎正在向前推进，”一位西方外交消息人士称，并指出“五大常任理事国已就（决议草案的）核心内容达成协议”。
“我们在所有的关键点上都取得了进展，”这位消息人士说。第三位外交人士也暗示，五大常任理事国达成了关于决议草案的协议。
但俄罗斯否认这些西方外交人士的说法。
“这只是他们一厢情愿的想法，”俄罗斯常驻联合国代表团发言人称。“这并非实情，关于决议草案的工作仍在继续。”
一位美国官员称事情有进展，但指出仍有许多工作要做。“我们正在取得进展，但我们还没有完成，”该官员对路透说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编